Più donne in cda per meriti e competenze ecco 3a edizione di ' Women on Board'

Roma, 7 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Favorire l'inserimento delle donne nei Cda non per legge o per quote rosa ma per meriti e competenze. Stop al divario di genere oltre a una maggiore inclusività nelle posizioni di leadership all'interno di organizzazioni aziendali di imprese pubbliche e private. Sono questi gli obbiettivi della 3° edizione di 'Women on Board' il progetto ideato e promosso, sin dal 2022, da Manageritalia, Federmanager, Aidp e Hub del Territorio Ets. 'Women on Board 2025' è un vero e proprio percorso formativo già seguito da oltre 1700 professioniste dal 2022 a oggi.

