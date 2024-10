Pietro Orlandi: “Emanuela portata a Londra perché sapeva troppo. Pista inglese è valida” (Di lunedì 7 ottobre 2024) In un incontro che si è tenuto oggi in Campidoglio, Pietro Orlandi si è detto convinto che la cosiddetta 'Pista inglese' riguardo la scomparsa di sua sorella Emanuela, debba essere approfondita. Fanpage.it - Pietro Orlandi: “Emanuela portata a Londra perché sapeva troppo. Pista inglese è valida” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) In un incontro che si è tenuto oggi in Campidoglio,si è detto convinto che la cosiddetta '' riguardo la scomparsa di sua sorella Emanuela, debba essere approfondita.

