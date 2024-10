Napoli: coltelli in metro, i controlli dei Carabinieri nelle stazioni col metal detector (Di lunedì 7 ottobre 2024) Napoli: Continua la campagna di sensibilizzazione contro uso delle armi. I dati dei sequestri da gennaio a fine settembre Una lama impugnata da un 15enne racconta molto. Di insicurezze, di un senso distorto di potere. Dell’assenza di una famiglia forte, di dialogo o riflessione. E’ sintomo di una cultura che non ha ancora trovato un equilibrio, avvezza a dirimere i conflitti attraverso la violenza e la prevaricazione. Un coltello nelle mani di un minore non può ridursi ad un pensiero fine a sé stesso. L’impatto sull’identità di un ragazzo ancora in piena formazione può essere devastante. Specie se quell’arma diventa strumento di offesa o morte. I Carabinieri del comando provinciale di Napoli si assicurano che ogni giorno le armi siano allontanate dalla strada ma anche dalle coscienze di chi ritiene risolutivo un atto sconsiderato. Puntomagazine.it - Napoli: coltelli in metro, i controlli dei Carabinieri nelle stazioni col metal detector Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024): Continua la campagna di sensibilizzazione contro uso delle armi. I dati dei sequestri da gennaio a fine settembre Una lama impugnata da un 15enne racconta molto. Di insicurezze, di un senso distorto di potere. Dell’assenza di una famiglia forte, di dialogo o riflessione. E’ sintomo di una cultura che non ha ancora trovato un equilibrio, avvezza a dirimere i conflitti attraverso la violenza e la prevaricazione. Un coltellomani di un minore non può ridursi ad un pensiero fine a sé stesso. L’impatto sull’identità di un ragazzo ancora in piena formazione può essere devastante. Specie se quell’arma diventa strumento di offesa o morte. Idel comando provinciale disi assicurano che ogni giorno le armi siano allontanate dalla strada ma anche dalle coscienze di chi ritiene risolutivo un atto sconsiderato.

Movida violenta a Napoli - controlli in tutta la città : fermati minori armati di coltelli - Controlli per la movida nei quartieri del centro storico, Chiaia, Bagnoli, Posillipo, Vomero e Arenella: coltelli anche nelle tasche di minori. Il focus è sulle armi nelle tasche dei più giovani ma i risultati spaziano tra molteplici […]. Carabinieri in città , controlli per la movida nei quartieri ... (2anews.it)

Movida “a mano armata” a Napoli : sequestrate pistole e coltelli - uno è di un 13enne - Coltelli e pistole sequestrati dai carabinieri nella notte di sabato: un 13enne aveva una lama di 11 centimetri. Sanzionati anche 19 parcheggiatori abusivi.Continua a leggere . (Fanpage.it)