Manita Castelfidardo La prima gioia è super

(Di lunedì 7 ottobre 2024)5 termoli 0 (4-3-1-2): Elezaj; Costanzi (41’ st Castorina), Imbriola, Boccaccini, Fabbri; Miotto, Gambini, Baldini (25’ st Guella); Caprari (31’ st Cotugno); Braconi (20’ st Paponi), Nanapere (38 st Ausili). Panchina: Osama, Morganti, Fossi, Carano. All.Giuliodori. TERMOLI 1920 (3-5-2): Palombo; Hutsol, Sicignano, Mariani; Tracchia, Tribelli (1’ st Allegretti), Colarelli (1’ st Galdean), Ricci (1’ st Cannavaro), Barchi; Barone (20’ st Cancello), Puntoriere (28’ st Keita). Panchina: Pizzella, Santese, Galdo, Piccioni. All. Spagnuolo (Carnevale squalificato). Arbitro: Battistini di Lanciano. Reti: 31’ pt Miotto 13’ st Fabbri (rig.), 21’ st e 34’ st Nanapere, 40’ st Paponi (rig.). Note: espulsi al 27’ pt Barchi per fallo di reazione e al 10’ st Hutsol per fallo su chiara occasione da gol. Quando tanto, quando niente.