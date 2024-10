LIVE Cobolli-Wawrinka 1-0, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: si comincia (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 GAME Cobolli! Con un’ottima accelerazione di dritto il numero 30 del mondo chiude a zero il primo turno di battuta. 40-0 A segno con la volee l’azzurro. 30-0 Prima vincente per Cobolli. 15-0 Non passa il rovescio incrociato dello svizzero. PRIMO SET 14.59 Tutto pronto per l’avvio del match, Cobolli al servizio. 14.58 Il sorteggio è stato vinto da Wawrinka: l’elvetico ha scelto di rispondere per primo. 14.55 Inizia il riscaldamento. 14.53 Entrano in campo i due giocatori. 14.49 Il 1000 cinese potrebbe essere l’ennesima svolta della stagione fin qui favolosa di Cobolli, visto che i 75 punti del successo nel Challenger di Braga 2023 sono stati scalati, ma il romano ha comunque guadagnato una posizione LIVE, issandosi al 29° posto provvisorio. Oasport.it - LIVE Cobolli-Wawrinka 1-0, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: si comincia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 GAME! Con un’ottima accelerazione di dritto il numero 30 del mondo chiude a zero il primo turno di battuta. 40-0 A segno con la volee l’azzurro. 30-0 Prima vincente per. 15-0 Non passa il rovescio incrociato dello svizzero. PRIMO SET 14.59 Tutto pronto per l’avvio del match,al servizio. 14.58 Il sorteggio è stato vinto da: l’elvetico ha scelto di rispondere per primo. 14.55 Inizia il riscaldamento. 14.53 Entrano in campo i due giocatori. 14.49 Il 1000 cinese potrebbe essere l’ennesima svolta della stagione fin qui favolosa di, visto che i 75 punti del successo nel Challenger di Braga 2023 sono stati scalati, ma il romano ha comunque guadagnato una posizione, issandosi al 29° posto provvisorio.

