L' infortunio di Zapata è gravissimo Come cambia ora il Torino

AGI - A Torino, sponda granata, sono arrivati gli esiti tanto attesi, e tanto temuti, sull'infortunio occorso a Duvan Zapata a San Siro, durante la partita contro l'Inter. "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata, uscito anzitempo dal campo nella gara contro l'Inter, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale". Insomma, un quadro nerissimo che ha un solo significato: l'attaccante colombiano ha già terminato la stagione, lasciando un grosso buco sullo scacchiere di Vanoli (e dei tanti giocatori di fantacalcio che su di lui avevano investito molto). In attesa di gennaio, cioè con l'avvento del mercato di riparazione, il tecnico giunto in estate dal Venezia dovrà quindi affidarsi alle altre due punte in rosa: Ché Adams e Antonio Sanabria.

