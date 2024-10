Liceo classico, il migliore in assoluto? Il dibattito si riaccende su TikTok (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il dibattito sul "miglior Liceo" si riaccende sui social, a partire da una provocatoria affermazione su TikTok. Una ragazza ha dichiarato che il Liceo classico è il migliore in assoluto, indipendentemente dalle attitudini individuali, e che tutti gli altri licei dovrebbero essere aboliti. L'articolo Liceo classico, il migliore in assoluto? Il dibattito si riaccende su TikTok . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilsul "miglior" sisui social, a partire da una provocatoria affermazione su. Una ragazza ha dichiarato che ilè ilin, indipendentemente dalle attitudini individuali, e che tutti gli altri licei dovrebbero essere aboliti. L'articolo, ilin? Ilsisu

Senigallia - addio alla professoressa Elisabetta Tremolini : una decana del liceo classico - SENIGALLIA Liceali in lutto per la scomparsa della professoressa Elisabetta Tremolini. Aveva 75 anni. Ha insegnato per tanti tempo al liceo Perticari, fin da quando la sede del classico si trovava... (Corriereadriatico.it)

Rubinetti a secco da tre giorni - scioperano gli studenti del liceo classico di Ortona - Giornata di sciopero oggi, 28 settembre per gli studenti del Liceo Classico "A Volta", in protesta per la mancanza di acqua all'interno della scuola dovuta alle improvvise sospensioni nella fornitura. Da giovedì 25 i rubinetti dell'istituto, non fornito di autoclave, sono a secco e la... (Chietitoday.it)

Il liceo classico Campanella "Gonfia la Rete" e vince con il video "Libera come le onde" - Si è tenuta oggi, 27 settembre, presso l’aula consiliare Francesco Fortugno del Consiglio regionale della Calabria, la cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso "Gonfia la Rete, vinci sul Web". In seguito alla valutazione della commissione giudicatrice è stato premiato il... (Reggiotoday.it)