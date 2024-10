La verità di Camila Giorgi: “Non sono sparita, colpa del tennis” (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ex tennista italiana ha finalmente deciso di raccontare la sua verità durante un’intervista nella trasmissione Verissimo su Canale 5, dove ha spiegato i motivi della sua fuga dal tennis “Un giorno mi sono svegliata la mattina e ho deciso che con il tennis mi fermavo, non avevo più voglia”. Così Camila Giorgi, l’ex enfant prodige del tennis italiano femminile, ha esordito nella trasmissione Verissimo in onda su Canale 5 e condotta da Silvia Toffanin. Un modo per rompere il ghiaccio e cercare di spiegare il motivo della sua scomparsa dalla scene non solo tennistiche così all’improvviso che avevano alimentato più di qualche sospetto La Giorgi è considerata una delle migliori tenniste italiane di sempre e nel corso della carriera si è dedicata esclusivamente al singolare. Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ex tennista italiana ha finalmente deciso di raccontare la suadurante un’intervista nella trasmissione Verissimo su Canale 5, dove ha spiegato i motivi della sua fuga dal tennis “Un giorno misvegliata la mattina e ho deciso che con il tennis mi fermavo, non avevo più voglia”. Così, l’ex enfant prodige del tennis italiano femminile, ha esordito nella trasmissione Verissimo in onda su Canale 5 e condotta da Silvia Toffanin. Un modo per rompere il ghiaccio e cercare di spiegare il motivo della sua scomparsa dalla scene non solo tennistiche così all’improvviso che avevano alimentato più di qualche sospetto Laè considerata una delle migliori tenniste italiane di sempre e nel corso della carriera si è dedicata esclusivamente al singolare.

Camila Giorgi racconta la sua verità su fuga - Fisco - vaccini : "Mi sono svegliata e ho detto basta" - L'ex tennista ha parlato per la prima volta in TV della sua vicenda, chiarendo i lati più oscuri che in questi mesi hanno tenuto banco. "Amo il tennis ma non ce le facevo più a giocare ogni settimana. Su di me e la mia famiglia dette cose non vere".

La verità di Camila Giorgi : "Già da anni volevo abbandonare il tennis. Non sono sparita"

Una mattina di maggio mi sono svegliata e ho detto 'Basta'. Si sono create tante idee sbagliate. Il processo è per falso ideologico, so che è una cosa pesante. E sulla questione dei falsi vaccini: "L'udienza è a novembre, dopo quella si potrà parlare."

