Italia, NUOVA ASSENZA per il Belgio: dopo De Bruyne e Lukaku, ecco CHI salterà la sfida con gli Azzurri (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Belgio perderà un'altra pedina importante dopo De Bruyne e Lukaku in vista della sfida con l'Italia Il Belgio si prepara ad una doppia sfida importantissima contro Italia e Francia. Oltre alle assenze di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, ci sarà quella di Amadou Onana per un infortunio al bicipite femorale. Il centrocampista si è infortunato durante

