Istituto Pirro Celano Forza Italia | La palestra è impraticabile

"I genitori degli allievi dell'Istituto scolastico Pirro lamentano l'impossibilità dei propri figli di praticare attività motorie nelle ore di educazione fisica". Lo ha scritto il consigliere comunale Roberto Celano, capogruppo di Forza Italia. Come reso noto dal consigliere, la palestra risulterebbe inutilizzabile "in quanto presenterebbe evidenti infiltrazioni e si allagherebbe in occasione di piogge più abbondanti.

