Israele missili di Hamas a un anno dalle stragi nei kibbutz e al rave Hezbollah colpisce Haifa altri raid Idf sul sud del Libano

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre 2024 – Oggisi raccoglie nella commemorazione del primo anniversario degli attacchi dineia ridosso del confine della Striscia di Gaza e ala Re’im, che hcausato 1.180 vittime, tra cui 797 civili e 36 bambini. Sono in corso nei luoghi del massacro delle cerimonie per ricordare chi ha perso la vita. Ma il conflitto non si ferma: nella notte l’Idf ha lanciato una serie dicontro l’ospedale di al-Aqsa, nel centro della Striscia, definito come un insieme di “centri di comando e controllo che erano utilizzati dai terroristi diper pianificare ed eseguire attacchi terroristici contro le truppe israeliane” e lo Stato ebraico.ha risposto con il lancio di diversi razzi durante i “raduni nemici" verso il valico di Rafah, il valico di Kerem Shalom e ilHolit. (Quotidiano.net)