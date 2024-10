Infortunio Zapata, l’esito degli esami è drammatico: i tempi di recupero (Di lunedì 7 ottobre 2024) Aggiornamenti shock sulle condizioni di Duvan Zapata, attaccante del Torino reduce da un Infortunio pesantissimo nella sfida del campionato di Serie A contro l’Inter. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto questa mattina il capitano granata “hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale”, informa il Torino. La stagione dell’attaccante colombiano termina qui. “Tutto il Torino Football Club abbraccia affettuosamente Duvan con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo con la maglia granata” il messaggio della società. Lo stop è stato stimato in circa 7 mesi. Calcioweb.eu - Infortunio Zapata, l’esito degli esami è drammatico: i tempi di recupero Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di lunedì 7 ottobre 2024) Aggiornamenti shock sulle condizioni di Duvan, attaccante del Torino reduce da unpesantissimo nella sfida del campionato di Serie A contro l’Inter. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto questa mattina il capitano granata “hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale”, informa il Torino. La stagione dell’attaccante colombiano termina qui. “Tutto il Torino Football Club abbraccia affettuosamente Duvan con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo con la maglia granata” il messaggio della società. Lo stop è stato stimato in circa 7 mesi.

