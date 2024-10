Grande Fratello, Lorenzo Spolverato aveva già partecipato a due famosissimi programmi: ecco quali (Di lunedì 7 ottobre 2024) Uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione di Grande Fratello è senza alcun dubbio Lorenzo Spolverato. Il quasi ventottenne milanese, che di professione fa il modello, si è da subito trovato al centro delle discussioni dentro e fuori dalla Casa. Dapprima per una sua vicinanza speciale a Shaila Gatta, con la quale, assieme a Javier Martinez, hanno da subito costituito un discusso triangolo amoroso. Poi per alcune affermazioni di dubbio gusto e per alcuni comportamenti che hanno destato piogge di polemiche, rivolti alla modella brasiliana Helena Prestes, con cui sembrava aver costruito una bella affinità, apparentemente svanita negli ultimi giorni. Ma dove lo avevamo già visto? Nel 2020, in virtù del Grande successo della classica versione estiva di Temptation Island, ci fu la prima doppietta per il programma. Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato aveva già partecipato a due famosissimi programmi: ecco quali Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione diè senza alcun dubbio. Il quasi ventottenne milanese, che di professione fa il modello, si è da subito trovato al centro delle discussioni dentro e fuori dalla Casa. Dapprima per una sua vicinanza speciale a Shaila Gatta, con la quale, assieme a Javier Martinez, hanno da subito costituito un discusso triangolo amoroso. Poi per alcune affermazioni di dubbio gusto e per alcuni comportamenti che hanno destato piogge di polemiche, rivolti alla modella brasiliana Helena Prestes, con cui sembrava aver costruito una bella affinità, apparentemente svanita negli ultimi giorni. Ma dove lomo già visto? Nel 2020, in virtù delsuccesso della classica versione estiva di Temptation Island, ci fu la prima doppietta per il programma.

