Giornate FAI, Cordier (Groupama): “Rinnoviamo impegno per sviluppo sostenibile del territorio” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Da tanti anni siamo Golden Donor del FAI. Questa rinnovata collaborazione per noi esprime innanzitutto il nostro rapporto con il territorio, attraverso l'importanza che diamo al bene comune e alla responsabilità che abbiamo nei confronti delle generazioni successive. Il nostro impegno per la sostenibilità è molto variegato e siamo presenti sul territorio con diversi progetti”. Sbircialanotizia.it - Giornate FAI, Cordier (Groupama): “Rinnoviamo impegno per sviluppo sostenibile del territorio” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Da tanti anni siamo Golden Donor del FAI. Questa rinnovata collaborazione per noi esprime innanzitutto il nostro rapporto con il, attraverso l'importanza che diamo al bene comune e alla responsabilità che abbiamo nei confronti delle generazioni successive. Il nostroper la sostenibilità è molto variegato e siamo presenti sulcon diversi progetti”.

Si svelano le meraviglie nascoste del territorio con le Giornate Fai d'autunno - . Sabato 12 e domenica 13 ottobre tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS. . Da Nord a Sud della Penisola ... (Cesenatoday.it)

Alla scoperta dei tesori nascosti sul territorio con le giornate Fai d'autunno - Sabato 12 e domenica 13 ottobre tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS. . Da Nord a Sud della Penisola ... (Forlitoday.it)

Colleferro. Tanti eventi per le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Day) al Museo Archeologico del Territorio Toleriense - Tanti eventi per le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Day) al Museo Archeologico del Territorio Toleriense sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Sabato 28 e Domenica 29 Settembre, in occasione delle Giornate Europee del ... (Cronachecittadine.it)