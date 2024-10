Furto nella mensa della scuola: arrestato 48enne (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ha forzato il cancello d'ingresso. E si è introdotto all'interno della scuola, puntando il locale della mensa. Ma è stato bloccato. A finire nei guai un 48enne romano senza dimora, con alle spalle precedenti analoghi. L'episodio è avvenuto al Quadraro. Furto a scuola Secondo quanto ricostruito Romatoday.it - Furto nella mensa della scuola: arrestato 48enne Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ha forzato il cancello d'ingresso. E si è introdotto all'interno, puntando il locale. Ma è stato bloccato. A finire nei guai unromano senza dimora, con alle spalle precedenti analoghi. L'episodio è avvenuto al Quadraro.Secondo quanto ricostruito

