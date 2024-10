Fiorentina-Milan, Fonseca furioso per i rigori. Su sostituzioni e turnover … (Di lunedì 7 ottobre 2024) Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Fiorentina-Milan 2-1: le sue dichiarazioni nel post-partita del 'Franchi' Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Paulo, allenatore rossonero, ha parlato al termine di2-1: le sue dichiarazioni nel post-partita del 'Franchi'

Pianetamilan.it - Fiorentina-Milan, Fonseca furioso per i rigori. Su sostituzioni e turnover …

Juve frena e Lazio vola, Napoli già in fuga. Fiorentina frena Milan, Roma ripresa dal Monza - Qualche passo in avanti sul gioco, ma tante le occasioni sprecate e alla distanza i lombardi trovano il pari e la squadra di Juric continua a stentare. Non riesce a ingranare invece la Roma che si fa raggiungere anche dal Monza vanificando una prodezza di Dovbik. Fiorentina frena Milan, Roma ... (Leggi la notizia)

CorSport: “Emerson Royal, mai un cross giusto” | Pagelle Fiorentina-Milan - Le pagelle di Fiorentina-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2024-2025. Voti e giudizi rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport'. (Leggi la notizia)

Pagelle Fiorentina-Milan, i voti del CorSport: Morata opaco - Le pagelle di Fiorentina-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2024-2025. Voti e giudizi rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport'. (Leggi la notizia)