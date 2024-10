Endless Love, anticipazioni dal 7 al 12 ottobre: Nihan decisa a rivelare la verità a Kemal (Di lunedì 7 ottobre 2024) Endless Love torna con i nuovi episodi, in onda dal 7 al 12 ottobre a partire dalle ore 14.10 su Canale 5: le anticipazioni. La soap turca, incentrata sull’avvincente storia d’amore tra Kemal e Nihan, intratterrà i telespettatori grazie ai numerosi colpi di scena: ecco cosa accadrà. Prosegue su Canale 5 la messa in onda di Endless Love. La serie, prima produzione televisiva turca in grado di conquistare un International Emmy Award nel 2017, ha preso il posto di Terra amara nello slot delle ore 14.10, dal lunedì al venerdì, con un doppio appuntamento di giovedì e non più di venerdì, in prima serata. A partire dalle ultime settimane, la soap è tornata in onda nel weekend. Incentrato sull’amore travagliato di Kemal e Nihan, il serial turco è arrivato in Italia a distanza di sette anni dalla messa in onda dell’ultima puntata in madrepatria. Velvetmag.it - Endless Love, anticipazioni dal 7 al 12 ottobre: Nihan decisa a rivelare la verità a Kemal Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)torna con i nuovi episodi, in onda dal 7 al 12a partire dalle ore 14.10 su Canale 5: le. La soap turca, incentrata sull’avvincente storia d’amore tra, intratterrà i telespettatori grazie ai numerosi colpi di scena: ecco cosa accadrà. Prosegue su Canale 5 la messa in onda di. La serie, prima produzione televisiva turca in grado di conquistare un International Emmy Award nel 2017, ha preso il posto di Terra amara nello slot delle ore 14.10, dal lunedì al venerdì, con un doppio appuntamento di giovedì e non più di venerdì, in prima serata. A partire dalle ultime settimane, la soap è tornata in onda nel weekend. Incentrato sull’amore travagliato di, il serial turco è arrivato in Italia a distanza di sette anni dalla messa in onda dell’ultima puntata in madrepatria.

