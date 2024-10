Donna morta carbonizzata in auto: interrogato il marito (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un episodio inquietante scuote la cittadina di Gravina di Puglia, in provincia di Bari. Nel tardo pomeriggio di domenica 6 ottobre, il corpo di una Donna di 60 anni è stato trovato carbonizzato in quello che, inizialmente, sembrava essere il risultato di un incidente stradale. Tuttavia, i dettagli dell’accaduto sono ancora avvolti nel mistero, mentre gli inquirenti proseguono le indagini. Le prime ricostruzioni parlano di un possibile incendio che avrebbe arso viva la Donna. Altre ipotesi indicano che la vittima potrebbe essere rimasta coinvolta in un incidente stradale fatale. La polizia sta lavorando con cautela, mantenendo il riserbo sulle indagini. È stato aperto un fascicolo d’indagine legato all’incidente, ma si sospetta che possa trattarsi di un’azione investigativa volta a raccogliere prove più dettagliate. Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un episodio inquietante scuote la cittadina di Gravina di Puglia, in provincia di Bari. Nel tardo pomeriggio di domenica 6 ottobre, il corpo di unadi 60 anni è stato trovato carbonizzato in quello che, inizialmente, sembrava essere il risultato di un incidente stradale. Tuttavia, i dettagli dell’accaduto sono ancora avvolti nel mistero, mentre gli inquirenti proseguono le indagini. Le prime ricostruzioni parlano di un possibile incendio che avrebbe arso viva la. Altre ipotesi indicano che la vittima potrebbe essere rimasta coinvolta in un incidente stradale fatale. La polizia sta lavorando con cautela, mantenendo il riserbo sulle indagini. È stato aperto un fascicolo d’indagine legato all’incidente, ma si sospetta che possa trattarsi di un’azione investigativa volta a raccogliere prove più dettagliate.

Thesocialpost.it - Donna morta carbonizzata in auto: interrogato il marito

Arezzo, donna trovata morta in un campo: fermato l'ex fidanzato della figlia - Sono proseguite per tutta la notte le indagini e ci sarebbe una persona fermata per la morte di Letizia Girolami, 72 anni, trovata senza vita in un campo a Foiano della Chiana (Arezzo) con una vistosa ferita alla testa, che gli investigatori attribuirebbero a un oggetto contundente. Si tratterebbe ... (Leggi la notizia)

Donna morta carbonizzata, giallo a Gravina: 60enne ritrovata in auto - Indagini sono in corso, a Gravina, sulla morte di una donna di 60 anni, avvenuta nella giornata di ieri, domenica 6 ottobre. La 60enne, come riporta l'Adnkronos, secondo primi accertamenti sarebbe morta a causa delle fiamme che l'avrebbero investita, forse in seguito a un incidente stradale... (Leggi la notizia)

Arezzo, donna trovata morta in un campo: fermata una persona - Le indagini sono partite dopo il ritrovamento del cadavere intorno all'una della notte tra sabato e domenica. La donna, psicoterapeuta e psicologa spirituale, risiedeva da 30 anni in un casolare del posto con il marito coetaneo, un pittore di origine canadese. Sono proseguite per tutta la notte le ... (Leggi la notizia)