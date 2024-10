Disney RPG GRATIS su Mobile da oggi (Di lunedì 7 ottobre 2024) A distanza di settimane dall’annuncio della data di uscita di Disney RPG, quest’oggi siamo lieti di informarvi che è disponibile GRATIS su Android e iOS come free to play supportato dalle microtransazioni, scaricabile sia su smartphone che tablet. Disney Pixel RPG – Gamerbrain.netDisney RPG arriva su Mobile: Disponibile da oggi GRATIS Nonostante il gioco sia disponibile GRATIS da oggi, i server apriranno ufficialmente i battenti a partire dalle ore 9:00, tuttavia potete già scaricare il gioco ed installarlo per essere pronti a giocare quando i server apriranno. Come da nome, si tratta di un gioco di ruolo con combattimenti a turni, ambientato nei vari mondi Disney, con i personaggi che li caratterizzano. La Trama ruota attorno ad un programma che dissemina il caos nei mondi Disney. Le anomalie create consentono di viaggiare tra i vari mondi, fondendo i personaggi tra di loro. Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) A distanza di settimane dall’annuncio della data di uscita diRPG, quest’siamo lieti di informarvi che è disponibilesu Android e iOS come free to play supportato dalle microtransazioni, scaricabile sia su smartphone che tablet.Pixel RPG – Gamerbrain.netRPG arriva su: Disponibile daNonostante il gioco sia disponibileda, i server apriranno ufficialmente i battenti a partire dalle ore 9:00, tuttavia potete già scaricare il gioco ed installarlo per essere pronti a giocare quando i server apriranno. Come da nome, si tratta di un gioco di ruolo con combattimenti a turni, ambientato nei vari mondi, con i personaggi che li caratterizzano. La Trama ruota attorno ad un programma che dissemina il caos nei mondi. Le anomalie create consentono di viaggiare tra i vari mondi, fondendo i personaggi tra di loro.

Gamerbrain.net - Disney RPG GRATIS su Mobile da oggi

