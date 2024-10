Condannato a 15 anni di carcere in due inchieste di mafia, viola gli obblighi: arrestato 38enne (Di lunedì 7 ottobre 2024) Condannato a 15 anni di carcere in due inchieste antimafia, viene sorpreso al di fuori del proprio comune di residenza e finisce in carcere con l'accusa di violazione della sorveglianza speciale.Nuovi guai per il 28enne Pietro Capraro, di Villaseta, già Condannato a 15 anni di carcere Agrigentonotizie.it - Condannato a 15 anni di carcere in due inchieste di mafia, viola gli obblighi: arrestato 38enne Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)a 15diin dueanti, viene sorpreso al di fuori del proprio comune di residenza e finisce incon l'accusa dizione della sorveglianza speciale.Nuovi guai per il 28enne Pietro Capraro, di Villaseta, giÃa 15di

