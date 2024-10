Bambino morto per il morso di un pipistrello entrato in camera mentre dormiva

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Una notizia terrificante arriva dall’Ontario, in Canada, dove undopo essere statoda unnel letto di casa sua. Il piccolo èin ospedale dopo aver contratto la rabbia. Questa rara malattia, che in alcuni casi come quello appena descritto può essere mortale, viene trasmessa da mammiferi come volpi, procioni e pipistrelli. Il decesso del piccolo è avvenuto qualche settimana fa, ma la notizia è finita sui media locali soltanto negli ultimi giorni. Secondo quanto si apprende, stratta del primo caso confermato di rabbia in Ontario dal 1967.Leggi anche: Il virus Marburg: sintomi, come si trasmette la malattia e i consigli per evitarlo L’età e l’identità delper ildi unnon sono ancora state rese note per proteggere la privacy della famiglia.