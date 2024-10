Atalanta per le nazionali partono in 10 Obiettivo a Zingonia | recuperare gli infortunati

(Di lunedì 7 ottobre 2024). Il conto è il seguente: 10 partenze, 7di cui almeno 3 dain breve tempo, 9 giocatori abili e arruolabili di cui 6 di movimento. È il quadro dell’verso la pausa per le, la seconda della stagione, che fa da ponte tra il 5-1 di sabato rifilato al Genoa e il match di Venezia che si giocherà al rientro in campo, domenica 20 ottobre (ore 15)., i convocati e gli impegni Nations League Raoul Bellanova e Mateo Retegui sono i due azzurri a questo giro: con l’Italia giocheranno in Nations League giovedì 10 ottobre (20:45) contro il Belgio a Roma e lunedì 14 (20:45) contro Israele a Udine. Entrambe le gare saranno visibili su Rai Uno. La prima delle due regalerà un ‘derby’ nerazzurro con Charles De Ketelaere, come sempre parte della squadra dei Red Devils. (Bergamonews.it)