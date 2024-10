Iltempo.it - Amadeus ora va alla sfida con Signorini, la Corrida contro il Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)conduce La, lo storico programma di Corrado (in onda tantissimi anni fa in radio e poi approdato in tv). Stavolta su Nove. E' questo il nuovo corso della Rete che vede l'arrivo di(ieri ospite di Fabio Fazio, sempre su Nove). LaandrĂ in onda ogni lunedì sera dal 4 novembre fino al prossimo mese di dicembre e si scontrerĂl'ormai navigato Alfonsoe il suo.  L'operazione è legata sicuramente agli ascolti, che non sono stati altissimi in questi ultime settimane con il game di Nove condotto da. Ma era prevedibile:è arrivato da poco in una nuova Rete, dopo anni e anni in Rai, e serve tempo per rodare un programma televisivo rendendolo competitivo dal punto di vista degli ascoltila concorrenza.