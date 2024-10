Alla scoperta dell’urban art presso l’Interporto di Bologna (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 sarà possibile visitare gratuitamente un luogo unico, dove ammirare originali opere di urban art. Prenotando il proprio posto, sarà possibile effettuare un percorso di arte urbana all’interno dell’Interporto di Bologna (Palazzina Doganale, Interporto, 40010 Bolognatoday.it - Alla scoperta dell’urban art presso l’Interporto di Bologna Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 sarà possibile visitare gratuitamente un luogo unico, dove ammirare originali opere di urban art. Prenotando il proprio posto, sarà possibile effettuare un percorso di arte urbana all’interno deldi(Palazzina Doganale, Interporto, 40010

