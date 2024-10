Velvetmag.it - Alessandro Giuli, non si placa la polemica sul tatuaggio dell’aquila

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, il nome diè stato al centro dell’attenzione mediatica non solo per il suo lavoro come giornalista, ma per unainaspettata scaturita da un. L’immagine in questione raffigura un’aquila, un simbolo che in Italia evoca molteplici significati e che ha diviso l’opinione pubblica tra chi lo ritiene innocuo e chi lo associa a un passato storico delicato. Un simbolo che divide L’aquila, come simbolo, ha un forte impatto visivo e storico. Per alcuni rappresenta la maestosità e la forza, ma per altri è collegata a periodi storici controversi, in particolare al fascismo. In Italia, infatti, il simboloè stato utilizzato in modo prominente durante il ventennio fascista, in particolare nell’iconografia del regime di Mussolini.