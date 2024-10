WWE | Triple H svela la cintura Crown Jewel nel PLE arabo niente titoli mondiali in palio

(Di domenica 6 ottobre 2024) Annuncio a sorpresa diH durante WWE Bad Blood. A metà del Premium Live Event di Atlanta il Content Chief Officer della WWE si è presentato sul ring accompagnato da una nuova. Innanzitutto, però, il CCO della WWE ha annunciato che Bad Blood ha registrato un’affluenza di 16.092 spettatori, oltre a rappresentare il 60° tutto esaurito della società quest’anno e il maggior incasso di sempre in un’arena.H ha poito una grossad’oro che The Game hato essere ladelChampion. Unache verrà assegnata sia per gli uomini che per le donne durante il PLE che si terrà il 2 novembre in Arabia Saudita.H ha spiegato che anon ci sarannodel mondo in, sia per quanto riguarda le donne che per quanto riguarda gli uomini. (Zonawrestling)