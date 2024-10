WWE BAD BLOOD: CM Punk trionfa nella gabbia dopo un sanguinoso Hell in a Cell (Di domenica 6 ottobre 2024) WWE Bad BLOOD ha ospitato il terzo e decisivo scontro tra CM Punk e Drew McIntyre all’interno della struttura infernale dell’Hell in a Cell. Questo match ha segnato il culmine di una rivalità intensa iniziata quando McIntyre si era preso gioco dell’infortunio di Punk durante il Royal Rumble Match. Gli spot più spettacolari e il finale drammatico Il match è stato caratterizzato da una violenza estrema e da momenti memorabili che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. McIntyre ha mandato Punk contro la gabbia, causando il sanguinamento di entrambi i lottatori, mentre Punk ha risposto con un tuffo dalla corda più alta armato di una cassetta degli attrezzi, colpendo McIntyre in testa. L’intensità è salita ulteriormente quando McIntyre ha effettuato un suplex su Punk dall’apron attraverso un tavolo a bordo ring, scatenando cori di “holy shit” tra i fan. (Di domenica 6 ottobre 2024) WWE Badha ospitato il terzo e decisivo scontro tra CMe Drew McIntyre all’interno della struttura infernale dell’in a. Questo match ha segnato il culmine di una rivalità intensa iniziata quando McIntyre si era preso gioco dell’infortunio didurante il Royal Rumble Match. Gli spot più spettacolari e il finale drammatico Il match è stato caratterizzato da una violenza estrema e da momenti memorabili che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. McIntyre ha mandatocontro la, causando il sanguinamento di entrambi i lottatori, mentreha risposto con un tuffo dalla corda più alta armato di una cassetta degli attrezzi, colpendo McIntyre in testa. L’intensità è salita ulteriormente quando McIntyre ha effettuato un suplex sudall’apron attraverso un tavolo a bordo ring, scatenando cori di “holy shit” tra i fan. (Zonawrestling)

