Vaccinazione anti-influenza l' incidenza sui ricoveri | tutto quello che c' è da sapere

Otto vaccini (tra cui una "rivoluzione",spray, ma solo per i più piccini), l'avvio in ordine sparso tra le varie regioni, i soggetti a rischio e la platea potenziale di chi può richiedere la puntura salva-, le modalità per arrivare preparati e il combinato con anche la fiala-Covid. Il codice dell'2024 è "Ah3n2" e i virologi ci stanno già avvertendo: nell'emisfero australe, dov'è comparsa mesi fa, è andata maluccio, nel senso che è stata la seconda stagione più pesante degli ultimi dieci anni. Primo, non farsi trovare impreparati. Secondo, affidarsi alla scienza. Terzo,come fare.