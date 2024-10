Una Casertana cuore e coraggio cede al più quotato Catania al Pinto (Di domenica 6 ottobre 2024) Caserta (). Non basta una prova di carattere a Proia e compagni che passati in vantaggio con Mancini subiscono la rimonta dei siciliani firmata da Guglielmotti, Jimenez e Inglese, Casertana – Catania finisce 1 a 3. Attacco rossoblù evanescente. Catania con tre ex: il portiere Adamonis, Anastasio e Montalto resosi subito protagonista di due falli tutt’altro che veniali ai danni ei rossoblù e di uno subito per ‘grazia ricevuta’ tra il 2’ e il 4’ minuto di gioco che accende subito gli animi. Sostituzione Catania alll’11’: esce Lunetta per Ierardi. E’ Guglielmotti che si divora un pallone d’oro spedendo alto al 12’. Ma il gol arriva ed è di marca Casertana: si invola Mancini ed entrato in area ha battuto a rete, con la palla sul palo sinistro di Adamonis che percorsa l’intera linea bianca si infila sul palo opposto. Risposta Catania con Carpani al 20’ che impegna severamente Zanellati. Leggi tutta la notizia su Casertanotizie.com (Di domenica 6 ottobre 2024) Caserta (). Non basta una prova di carattere a Proia e compagni che passati in vantaggio con Mancini subiscono la rimonta dei siciliani firmata da Guglielmotti, Jimenez e Inglese,finisce 1 a 3. Attacco rossoblù evanescente.con tre ex: il portiere Adamonis, Anastasio e Montalto resosi subito protagonista di due falli tutt’altro che veniali ai danni ei rossoblù e di uno subito per ‘grazia ricevuta’ tra il 2’ e il 4’ minuto di gioco che accende subito gli animi. Sostituzionealll’11’: esce Lunetta per Ierardi. E’ Guglielmotti che si divora un pallone d’oro spedendo alto al 12’. Ma il gol arriva ed è di marca: si invola Mancini ed entrato in area ha battuto a rete, con la palla sul palo sinistro di Adamonis che percorsa l’intera linea bianca si infila sul palo opposto. Rispostacon Carpani al 20’ che impegna severamente Zanellati.

