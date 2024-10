Trovata morta in un campo nell'Aretino (Di domenica 6 ottobre 2024) 21.08 Una donna di 72 anni, psicoterapeuta, è stata Trovata morta in un campo vicino all'abitazione dove viveva con il marito a Foiano della Chiana (Arezzo). Si indaga per omicidio. Non era rientrata a cena e il marito, suo coetaneo, canadese, interprete di professione, ha avvisato la figlia che si trova in Spagna. Scattate le ricerche,poi il ritrovamento del corpo vicino a una casolare dove la coppia possiede annessi agricoli con animali. La testa della vittima presenta una profonda ferita. Nessuna arma riTrovata. (Servizitelevideo.rai) (Di domenica 6 ottobre 2024) 21.08 Una donna di 72 anni, psicoterapeuta, è statain unvicino all'abitazione dove viveva con il marito a Foiano della Chiana (Arezzo). Si indaga per omicidio. Non era rientrata a cena e il marito, suo coetaneo, canadese, interprete di professione, ha avvisato la figlia che si trova in Spagna. Scattate le ricerche,poi il ritrovamento del corpo vicino a una casolare dove la coppia possiede annessi agricoli con animali. La testa della vittima presenta una profonda ferita. Nessuna arma ri

