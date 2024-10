Secondo concorso PNRR 2024, GM ancora di soli vincitori e integrata soltanto in caso di rinunce (Di domenica 6 ottobre 2024) Anche le GM del Secondo concorso PNRR saranno costituite dai soli vincitori e saranno integrate nel solo caso di rinunce dei medesimi. L'articolo Secondo concorso PNRR 2024, GM ancora di soli vincitori e integrata soltanto in caso di rinunce . (Orizzontescuola) (Di domenica 6 ottobre 2024) Anche le GM delsaranno costituite daie saranno integrate nel solodidei medesimi. L'articolo, GMdiindi

Concorso di composizione musicale 'Secondo orizzonte musica': i vincitori provengono da Italia, Cuba e Brasile - Tre i vincitori del Concorso internazionale secondo orizzonte in musica provenienti da Italia, Brasile e Cuba e alcune menzioni speciali. Primo classificato 1° Luca Belloni (Italia), secondo classificato Joel J. . . . Diaz (Cuba), terzo classificato Marcelo Bomfim (Brasile) a Luca Bortoluzzi e ... (Cesenatoday)

Secondo concorso PNRR secondaria: anche questo sarà non abilitante ma il numero di partecipanti con abilitazione sarà elevato - Come quelli del primo, anche i vincitori non abilitati del Secondo concorso PNRR scuola secondaria dovranno conseguire l'abilitazione prima dell'assunzione in ruolo. . L'articolo Secondo concorso PNRR secondaria: anche questo sarà non abilitante ma il numero di partecipanti con abilitazione sarà ... (Orizzontescuola)

"Secondo orizzonte - musica": a Longiano la premiazione del concorso musicale e poetico - Grande attesa al polo culturale Fondazione Tito Balestra onlus di Longiano per la serata dedicata alle esecuzioni e alla premiazione del concorso internazionale "Secondo orizzonte - musica", giunto alla sua terza edizione, che si pone come obiettivo quello di promuovere e valorizzare la... (Cesenatoday)