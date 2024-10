Scuola primaria di S Giorgio | aperte aule e laboratori

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ieri mattina si è svolta l’inaugurazione dei consistenti lavori di ampliamento delladel municipio di Sandi Pesaro. Un intervento che ha consentito di mettere a disposizione degli alunni tre nuovi grandi ambienti, utilizzabili comedidattici, e un’ampia sala mensa, oltre ai necessari locali di servizio; in tutto circa 400 metri quadrati. L’opera, realizzata con tecniche tali da garantire un ridotto consumo energetico e il recupero delle acque piovane, è stata finanziata per 855mila euro dalla Regione (era presente l’assessore Baldelli), attraverso la legge 107/2015 sul sistema nazionale di istruzione e formazione. A queste risorse, il Comune di Terre Roveresche ha aggiunto fondi propri per 90mila euro per i lavori di completamento, arredi, sistemazione degli spazi esterni e forniture didattiche. (Ilrestodelcarlino)