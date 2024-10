Pontida 2024, Salvini: “Non ho paura del carcere. Possono processare me, ma non un intero popolo” (Di domenica 6 ottobre 2024) “Quella della Lega è una storia di coerenza eterna, dobbiamo ringraziare Bossi e Maroni per averci accompagnato fino a qui”. Il leader del carroccio Matteo Salvini conclude così, dal palco di Pontida, il tradizionale raduno sul pratone. “Dal sole delle Alpi all’autonomia, che dopo 30 anni è legge. Indietro non si torna, solo forti e uniti si vince. La sinistra ruba voti e fiducia ai loro popoli. La Lega al Governo è garanzia, guardiamo agli italiani che hanno bisogno: abbasseremo le tasse alle partite Iva, alzeremo gli stipendi, ma paghino i banchieri e non gli operai. Il Governo è composto da amici. Le immagini di ieri a Roma mi rendono ancora più orgoglioso di essere qui a Pontida. C’è la sinistra che parla di pace e finanzia la guerra. Noi non siamo soli in questa battaglia di speranza e di civilità. Dobbiamo difendere gli agricoltori minacciati dagli eco-terroristi di Bruxelles. (Di domenica 6 ottobre 2024) “Quella della Lega è una storia di coerenza eterna, dobbiamo ringraziare Bossi e Maroni per averci accompagnato fino a qui”. Il leader del carroccio Matteoconclude così, dal palco di, il tradizionale raduno sul pratone. “Dal sole delle Alpi all’autonomia, che dopo 30 anni è legge. Indietro non si torna, solo forti e uniti si vince. La sinistra ruba voti e fiducia ai loro popoli. La Lega al Governo è garanzia, guardiamo agli italiani che hanno bisogno: abbasseremo le tasse alle partite Iva, alzeremo gli stipendi, ma paghino i banchieri e non gli operai. Il Governo è composto da amici. Le immagini di ieri a Roma mi rendono ancora più orgoglioso di essere qui a. C’è la sinistra che parla di pace e finanzia la guerra. Noi non siamo soli in questa battaglia di speranza e di civilità. Dobbiamo difendere gli agricoltori minacciati dagli eco-terroristi di Bruxelles. (Bergamonews)

Pontida, applausi per Orban: “Salvini eroe, Bruxelles da occupare” - Combattiamo con successo. applausi dei militanti della Lega a Pontida per Viktor Orban. L’Ungheria ha dimostrato che i patrioti possono governare il proprio Paese con successo, noi governiamo molto meglio della sinistra”. In Ungheria il numero dei migranti è zero, noi non diamo in mani altrui il ... (Lapresse)

Pontida, il sostegno a Salvini e il futuro della Lega - "Oggi siamo qui non solo per celebrare la nostra storia, ma anche per onorare chi ha pagato il prezzo più alto", ha dichiarato Salvini L'articolo Pontida, il sostegno a Salvini e il futuro della Lega proviene da Il Difforme. . (Ildifforme)

Salvini a Pontida, 'l'Autonomia è legge, indietro non si torna' - "L'autonomia, dopo 30 anni di battaglie, è realtà e legge dello Stato e indietro non si torna" Così il segretario della Lega, Matteo Salvini appena salito sul palco di Pontida. E sull'Autonomia differenziata ha aggiunto: "E' il futuro, è merito, efficienza". . Dietro di lui, i capigruppo ... (Quotidiano)