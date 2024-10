Pontida 2024, al via il raduno della Lega: “Non è un reato difendere i confini”. La diretta tv (Di domenica 6 ottobre 2024) Al via a Pontida il raduno della Lega. Dopo una pre-Pontida movimentata per Matteo Salvini, che ha dovuto fare i conti con una base giovanile scatenata contro il colLega vicepremier Antonio Tajani, il leader leghista oggi parlerà ai militanti. Il tema, quest’anno, è quello dei migranti, con lo slogan “non è un reato difendere i confini”. La diretta. L'articolo Pontida 2024, al via il raduno della Lega: “Non è un reato difendere i confini”. La diretta tv proviene da Il Fatto Quotidiano. (Di domenica 6 ottobre 2024) Al via ail. Dopo una pre-movimentata per Matteo Salvini, che ha dovuto fare i conti con una base giovanile scatenata contro il colvicepremier Antonio Tajani, il leader leghista oggi parlerà ai militanti. Il tema, quest’anno, è quello dei migranti, con lo slogan “non è un”. La. L'articolo, al via il: “Non è un”. Latv proviene da Il Fatto Quotidiano. (Ilfattoquotidiano)

Pontida, dal carcerato alla t-shirt ‘Salvini wanted’: le foto dal raduno della Lega - I libri di Vannacci e Salvini Sono in vendita anche i libri ‘Controvento’ del vicepremier, ‘Il mondo al contrario’ di Roberto Vannacci e ‘La scuola dei talenti’ del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. La Lega aveva detto nel programma elettorale che avrebbe bloccato l’immigrazione ... (Lapresse)

Oggi a Pontida il raduno della Lega di Salvini, chi sono gli ospiti dell’estrema destra internazionale - La 36esima edizione si concentrerà sul processo Open Arms in corso, che vede Matteo Salvini imputato: "Non è reato difendere i confini", lo slogan. Il tradizionale raduno di Pontida della Lega si svolge Oggi, domenica 7 ottobre. Tra gli ospiti della destra sovranista internazionale spicca il nome ... (Fanpage)

Pontida, com’è cambiato il raduno dei leghisti. Sovranismo e antieuropeismo per il sorpasso a destra di Salvini - Fra le tante spine che cingono la testa del “Capitano” una promessa mantenuta e un motivo per festeggiare l’Autonomia differenziata, diventata legge a giugno. In linea con la tradizione del raduno le salamelle (8 quintali, 3 in più dello scorso anno), gli arrosticini (30 cartoni da 150 ciascuno, il ... (Ilgiorno)