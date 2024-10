Milan ko, i cambi di Fonseca nel mirino. E Pulisic sbotta: "Perché?" (Di domenica 6 ottobre 2024) Si ferma la striscia positiva in campionato del Milan, i rossoneri arrivano alla sosta con una sconfitta pesante che riaccende le critiche. (Di domenica 6 ottobre 2024) Si ferma la striscia positiva in campionato del, i rossoneri arrivano alla sosta con una sconfitta pesante che riaccende le critiche. (Calciomercato.com)

Tre rigori sbagliati, le magie di Adli e Gudmundsson, i cambi di Leao e Pulisic: la Fiorentina supera il Milan - Al 20? Theo Hernandez nel tentativo di rinviare tocca il piede di Dodò che cade in area: per l’arbitro Pairetto è calcio di rigore. Il Milan reagisce e ha il rigore dell’1-1 dopo un fallo di Ranieri su Morata. La Fiorentina vince convincendo per la prima volta in stagione e sale a 10 punti in ... (Sportface.it)

De Gea CLAMOROSO! Il Milan cambia il battitore, ma la morale non cambia: para anche ad Abraham – VIDEO - De Gea grande protagonista in Fiorentina-Milan: dopo il rigore parato nel primo tempo si ripete nella ripresa, su Abraham De Gea grande protagonista di Fiorentina–Milan: il portiere spagnolo infatti dopo aver salvato il rigore di Theo Hernandez si ripete nella ripresa. DAVID DE GEA HAS SAVED ... (Calcionews24.com)

Fiorentina-Milan 1-0 LIVE: DE GEA UN MURO! Cambia il rigorista, non il risultato: para anche ad Abraham! - Le squadre non si risparmiano […]. SEGUI LA DIRETTA SU MILANNEWS24. COM PRIMO TEMPO Partita molto intensa e fisica allo stadio Franchi. Allo Stadio Franchi, il match valido per la settima giornata di Serie A 2024/2025 tra Fiorentina-Milan: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo stadio ... (Calcionews24.com)

LIVE FV, FIORENTINA-milan 2-1: DOPPIO cambiO. FUORI ADLI E GUDMUNDSSON - 76' - Doppio cambio per la Fiorentina. Esce Gudmundsson per fare spazio a Kouame. Fuori poi anche Adli per Biraghi. Out gli autori dei due gol dei viola. 74' - Rimessa lunga di De Gea ...(firenzeviola.it)

LIVE FV, FIORENTINA-milan 1-1: PRIMO cambiO FUORI CATALDI DENTRO RICHARDSON - 70' - Kean su cross di Dodo prova a girare in acrobazia ma palla che finisce alta. Durante l'azione proteste viola per ilmcontatto in area tra Reijnders e Colpani. Check in corso. 68' ...(firenzeviola.it)