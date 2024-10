Liga: tripletta di Lewandowski, il portiere Gazzaniga para 3 rigori | CLASSIFICA (Di domenica 6 ottobre 2024) Tante emozioni nelle gare di domenica della 9ª giornata della Liga spagnola. Torna al successo il Girona contro il Bilbao (2-1) grazie ai gol realizzati da Yaser Asprilla e l’ex Reggina Stuani. Il grande protagonista è stato, però, il portiere Gazzaniga. L’estremo difensore ha neutralizzato addirittura tre calci di rigore: il primo al 28? sul tiro di Berenguer, il secondo al 57? sul tentativo di Inaki Williams ma il rigore è da ripetere. Sul dischetto si presenta Herrera ma il risultato non cambia. Il Barcellona risponde al Real Madrid e rifila 3 gol all’Alaves in trasferta. L’uomo del match è stato Lewandowski, autore di una tripletta fantastica tra il 7? e il 32?. (Di domenica 6 ottobre 2024) Tante emozioni nelle gare di domenica della 9ª giornata dellaspagnola. Torna al successo il Girona contro il Bilbao (2-1) grazie ai gol realizzati da Yaser Asprilla e l’ex Reggina Stuani. Il grande protagonista è stato, però, il. L’estremo difensore ha neutralizzato addirittura tre calci di rigore: il primo al 28? sul tiro di Berenguer, il secondo al 57? sul tentativo di Inaki Williams ma il rigore è da ripetere. Sul dischetto si presenta Herrera ma il risultato non cambia. Il Barcellona risponde al Real Madrid e rifila 3 gol all’Alaves in trasferta. L’uomo del match è stato, autore di unafantastica tra il 7? e il 32?. (Calcioweb.eu)

