(Adnkronos) – "Noi non molliamo, noi non molliamo". Lo dice Matteo Salvini, più volte, dopo aver iniziato il suo intervento con "un eterno grazie a Bossi e Maroni per averci accompagnato fino a qua". Il palco di Pontida 2024 parla diverse lingue, quelle dei tanti ospiti stranieri. La kermesse degli adulti, dopo il fuori-programma di L'articolo Lega, Salvini: "A Pontida nasce santa alleanza". Orban: "Processo vergogna, lui eroe" proviene da Webmagazine24.

Pontida 2024, da Matteo Salvini a Roberto Vannacci: «La cittadinanza non si regala. Non molliamo» - Dal palco della manifestazione del Carroccio, vanno all'attacco il Ministro delle Infrastrutture e l'eurodeputato. (Vanityfair)

Il vicesindaco di Serracapriola a Pontida vestito da carcerato per solidarizzare con Salvini Michele Leombruno - Michele Leombruno, vicesindaco di Serracapriola, partecipa oggi al raduno di Pontida. Lo fa con un vestito particolare: da carcerato. È in segno di solidarietà con Matteo Salvini, leader leghista per il quale è stata chiesta la condanna a sei anni di reclusione nel processo sul respingimento di ... (Noinotizie)

Pontida, parla Salvini ma il pratone di Pontida non è pieno - 45 è iniziato l’intervento del segretario Matteo Salvini al raduno della Lega, ma il pratone di Pontida ha ancora diversi spazi vuoti. Dietro le prime file compatte sotto il palco tra le bandiere, le distanze tra i militanti leghisti aumentano e sul fondo del prato recintato dai gazebo delle varie ... (Lapresse)

L'asse Vannacci-Orban-Salvini si consolida a Pontida: "Qui si ritrova l'Europa che si rivolta verso il mondo al contrario" - Sotto un cielo plumbeo che minacciava pioggia senza, però, produrla, a Pontida si sono ritrovati per il raduno della Lega i sostenitori di Matteo Salvini, ma anche quelli che stanno con il generale Ro ...(lagazzettadilucca)

Viktor Orban a Pontida: “Salvini in Ungheria è un eroe, ha difeso l’Europa” - Il premier ungherese Viktor Orban ha partecipato al raduno della Lega a Pontida, dove ha espresso il suo sostegno a Matteo Salvini in merito al processo Open Arms.(baritalianews)

