L’ACF Arezzo riprende la corsa | vittoria e tre punti contro l’Orobica

(Di domenica 6 ottobre 2024) Nella quinta giornata di Serie B, l’torna alla, imponendosi 2-0Bergamo e portando il proprio punteggio a quota 10. Le ragazze amaranto, determinate a mantenersi nella parte alta della classifica, hanno messo in scena una prestazione solida, conquistando trefondamentali. ACF: Nardi, Tuteri, Licco, Corazzi (Martino 55?), Barsali (Lunghi 64?), Bruni, Zito, Taddei (Santini Martina 90+2?), Lorieri, Toomey (Santini Margherita 64?), Fracas (Misceo 90+2?) A disposizione: Bartalini, Lunghi, Santini Margherita, Misceo, Santini Martina, Blasoni, Martino, Fortunati, Razzolini All.: Ilaria Leoni OROBICA BERGAMO: Fabiano, Frecchiami, Donda, Salvi, De Vecchis, Lopez (Cappa 53?), Risina (Scarpelli 81?), Piazza, Cattuzzo, Poeta, Mariani (Cavicchia 74?) A disposizione: Demarchi, Cappa, Tengattini, Cavicchia, Troiano, Peddio, Scarpelli, Marchiori All. (Lortica)