Jannik Sinner il siparietto di Vagnozzi su Etcheverry | Se è 25 del mondo ogni tanto la becca anche

Un curioso episodio si è verificato durante il match vinto oggi da Jannik Sinner contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-7(3) 6-4 6-2 nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Protagonisti: il numero 1 del mondo e Simone Vagnozzi, che ne è allenatore ormai dal 2022, l'anno più complicato (leggere alla voce infortuni) per la scalata dell'altoatesino. Tale episodio è arrivato nel momento in cui Sinner stava cercando, in un modo o nell'altro, di sbloccarsi contro un Etcheverry particolarmente agguerrito: il punteggio era di 6-7(3) 4-3 per l'italiano con break di vantaggio, ma 15-30. Mandato lungo un rovescio con l'argentino lanciato a rete, Jannik si è rivolto a Vagnozzi.

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya: nessun matrimonio all’orizzonte - “Per chiarire le cose riguardo a voci false: tutto questo non è vero”, ha scritto la tennista, utilizzando sia l’inglese che il russo per raggiungere un pubblico più ampio. . Le voci si sono rivelate prive di fondamento, e i due atleti non hanno commentato ulteriormente sulla questione. La ... (Thesocialpost)

Jannik Sinner parla del calendario: “Sarebbe ideale che la Coppa Davis non ci fosse dopo le ATP Finals” - Un torneo quello di Shanghai che segue a stretto giro quello di Pechino, con Jannik costretto a gestire questa situazione come Carlos Alcaraz, essendo entrambi finalisti nella capitale cinese. Il primo ha dritto e servizio molto potenti, l’altro è un tennista molto più regolare da fondo. Lui è ... (Oasport)

Etcheverry esce dal campo? Il clamoroso gesto di Jannik Sinner fa il giro del mondo | Video - Jannik Sinner soffre e vince contro Tomas Etcheverry al Masters 1000 di Shanghai. Sinner ha saputo reagire nella seconda parte del match, riuscendo a prendere il sopravvento contro un avversario che ha dimostrato di essere all'altezza del livello richiesto dal torneo. Ho avuto le mie chance sul ... (Liberoquotidiano)

