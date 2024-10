Il conflitto mediorientale | nell’ora più buia

(Di domenica 6 ottobre 2024) Domenica scorsa ho affermato che il tentativo israeliano di annientare il terrorismo consente a noi occidentali di vivere ben protetti nelle nostre case e di farci ritenere che quel male assoluto lo si possa arginare con la forza della cultura e del dialogo senza l’uso delle armi. E siamo convinti di essere al sicuro perché quel che accade laggiù è una cosa sufficientemente lontana, con cause che poco hanno a che vedere con noi. Questa attitudine è a parer mio causato da solchi conoscitivi e in parte da lunghi decenni di benessere economico, politico e sociale che, dal dopoguerra ad oggi, hanno come anestetizzato la memoria storica collettiva al punto che la guerra è diventata “cosa d’altri tempi e di un altro mondo”. Eppure “quell’altro mondo” che poi è sempre il nostro, conta ben 56 conflitti aperti nel 2024. (Lanazione)