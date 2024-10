Grande Fratello, Luca Calvani contro una gieffina: “imita il percorso di Beatrice Luzzi” (Di domenica 6 ottobre 2024) Luca Calvani contro una gieffina al Grande Fratello, secondo il concorrente imiterebbe il percorso di Beatrice Luzzi Luca Calvani già nell’ultima puntata si era scagliato contro di lei. “Siamo al limite dell’assurdo qui. A parte la veemenza di questi attacchi. Questa veemenza non va bene, sei Grande e dovresti salire sopra e non scendere in basso. Io ti vedo troppo costruita. Jessica credo che tu stia mettendo troppa veemenza, tu sei una donna di spettacolo. Mi metto nei panni di Yulia che non è una donna di spettacolo e deve scontrarsi con te. Tu quando Yulia e Giglio hanno provato a ballare un lento, sei andata subito a ballare da sola vicino a loro. Tu ci giochi anche un po’ su questo, poi quando inizia la diretta parti subito in questo modo. A me girano le scatole quando vedo queste cose esagerate“. Così Luca ha bacchettato Jessica interpellato da Alfonso Signorini. (Di domenica 6 ottobre 2024)unaal, secondo il concorrente imiterebbe ildigià nell’ultima puntata si era scagliatodi lei. “Siamo al limite dell’assurdo qui. A parte la veemenza di questi attacchi. Questa veemenza non va bene, seie dovresti salire sopra e non scendere in basso. Io ti vedo troppo costruita. Jessica credo che tu stia mettendo troppa veemenza, tu sei una donna di spettacolo. Mi metto nei panni di Yulia che non è una donna di spettacolo e deve scontrarsi con te. Tu quando Yulia e Giglio hanno provato a ballare un lento, sei andata subito a ballare da sola vicino a loro. Tu ci giochi anche un po’ su questo, poi quando inizia la diretta parti subito in questo modo. A me girano le scatole quando vedo queste cose esagerate“. Cosìha bacchettato Jessica interpellato da Alfonso Signorini. (361magazine)

