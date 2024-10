Due rigori e un rosso per simulazione | la Juventus fermata in casa dal Cagliari Thiago Motta | Abbiamo fatto tutto noi

(Di domenica 6 ottobre 2024)pareggiano 1-1 nel match all’ora di pranzo della settima giornata di Serie A, disputato all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri disubiscono il primo gol in questo campionato, ma sopratgettano via da soli la possibilità di tornare al secondo posto della classifica. La partita si era messa in discesa con il rigore concesso dal Var per un leggero tocco di mano di Luperto: trasformazione di Vlahovic e vantaggio già al 15esimo. La Juve però poi ha sprecato diverse occasioni per raddoppiare, compresa una clamorosa capitata proprio sul piede sinistro del serbo. E la beffa è arrivata per colpa di un intervento goffo di Douglas Luiz. Rigore anche per ilall’88esimo: Marin non sbaglia e fa 1 a 1. (Ilfattoquotidiano)