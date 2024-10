Donna uccide il marito, lo taglia a pezzi con la sega elettrica e getta i resti nella spazzatura: arrestata (Di domenica 6 ottobre 2024) Una notizia agghiacciante arriva dall’Australia. Secondo l’accusa, una Donna di 53 anni, di nome Nirmeen Noufl, avrebbe ucciso il marito e poi ne avrebbe tagliato il corpo a pezzi, gettandoli nei cassonetti dei rifiuti di mezza Sydney. Il caso è stato descritto come uno dei più “macabri e bizzarri” degli ultimi anni.Leggi anche: Prato, uccide il marito malato e poi tenta il suicidio Nel luglio del 2023 alcuni amici di famiglia hanno denunciato la scomparsa del 62enne Mamdouh Noufl dalla zona di Greenacre. Dell’uomo si erano già perse le tracce dal maggio precedente. È stata così aperta un’indagine che, soltanto nelle scorse ore, ha portato all’arresto della moglie con l’accusa di omicidio. La coppia ha otto figli. (Di domenica 6 ottobre 2024) Una notizia agghiacciante arriva dall’Australia. Secondo l’accusa, unadi 53 anni, di nome Nirmeen Noufl, avrebbe ucciso ile poi ne avrebbeto il corpo andoli nei cassonetti dei rifiuti di mezza Sydney. Il caso è stato descritto come uno dei più “macabri e bizzarri” degli ultimi anni.Leggi anche: Prato,ilmalato e poi tenta il suicidio Nel luglio del 2023 alcuni amici di famiglia hanno denunciato la scomparsa del 62enne Mamdouh Noufl dalla zona di Greenacre. Dell’uomo si erano già perse le tracce dal maggio precedente. È stata così aperta un’indagine che, soltanto nelle scorse ore, ha portato all’arresto della moglie con l’accusa di omicidio. La coppia ha otto figli. (Thesocialpost)

