Corteo pro Palestina, a Roma decine di agenti feriti: solidarietà di Mattarella al capo della polizia (Di domenica 6 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a quanto si apprende, ieri sera ha chiamato il capo della polizia per esprimere solidarietà agli agenti feriti a Roma, durante il Corteo pro Palestina non autorizzato. Il capo dello Stato ha anche espresso apprezzamento per le forze di polizia. Intanto è stato aggiornato il bilancio degli scontri avvenuti sabato pomeriggio nella Capitale. Secondo quanto si apprende salgono a 34 gli operatori di polizia feriti, tra cui un dirigente della polizia di Stato che ha riportato la frattura del bacino.

