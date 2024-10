Cobolli-Wawrinka oggi in tv: orario, canale e diretta streaming secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024 (Di domenica 6 ottobre 2024) Flavio Cobolli se la vedrà oggi contro Stan Wawrinka nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Sfida suggestiva per il tennista romano, che dopo aver potuto usufruire di un bye nel turno d’esordio potrà vedersela contro un plurivincitore Slam come il veterano svizzero. Per Wawrinka è stato un 2024 molto complesso a livello di risultati, con davvero poche vittorie all’attivo. Sul cemento di Shanghai è riuscito a superare all’esordio il big server francese Giovanni Mpetshi Perricard, ma seguendo le quote anche i bookmakers lo danno molto sfavorito in quest matchup contro l’azzurro ventottesima testa di serie del tabellone. (Di domenica 6 ottobre 2024) Flaviose la vedràcontro Stanneldeldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Sfida suggestiva per il tennista romano, che dopo aver potuto usufruire di un bye neld’esordio potrà vedersela contro un plurivincitore Slam come il veterano svizzero. Perè stato unmolto complesso a livello di risultati, con davvero poche vittorie all’attivo. Sul cemento diè riuscito a superare all’esordio il big server francese Giovanni Mpetshi Perricard, ma seguendo le quote anche i bookmakers lo danno molto sfavorito in quest matchup contro l’azzurro ventottesima testa di serie del tabellone. (Sportface)

30 locali) sul Court 7. In alternativa, anche Sportface. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il giovane capitolino è la ventottesima testa di serie e ha potuto usufruire di un bye ... (Sportface)

Si parte come 4° match dalle 6:30, prima del romano Rublev-Mensik; Fritz-Atmane e Tiafoe-Zhou! . Cobolli-Wawrinka si giocherà domani! 12:23 Sono quasi le 18:30 a Shanghai, difficile che oggi il romano possa scendere in campo. Un ex campione major ad accogliere il romano nel torneo di Shanghai, ... (Oasport)

11:30 Piove, gioco interrotto tra Fritz e Atmane. Ricordiamo che l’obiettivo del giocatore nativo di Firenze è essere testa di serie (la più alta possibile) ai prossimi Australian Open, Slam inaugurale del 2025 in cui difenderà i 100 punti del 3° turno. Non resta che augurarvi un buon ... (Oasport)

Un ex campione major ad accogliere il romano nel torneo di Shanghai, quantomai importante per il suo percorso di crescita che lo ha visto approdare al “muro” dei primi 30 giocatori del mondo. Il numero 7 del seeding era in vantaggio sul qualificato francese, il quale però avrebbe dovuto servire ... (Oasport)

Parlando di muri o almeno tali in sento lato, avevamo lasciato un buon romano cedere a Pechino dal russo Daniil Medvedev per 6-2, 6-4 punteggio che peraltro non racconta la completa verità su quanto accaduto. Si parte come 4° match dalle 6:30, prima del romano Rublev-Mensik; Fritz-Atmane e ... (Oasport)