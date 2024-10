Clizia Incorvaia, il figlio è diventato la fotocopia del papà Paolo: sono identici (Di domenica 6 ottobre 2024) Il figlio di Clizia Incorvaia e di Paolo Ciavarro è cresciuto ed è diventato uguale al suo papà. Clizia e Paolo sono una delle coppie più amate dello showbiz nostrano. sono convolati a nozze lo scorso luglio con una cerimonia a cui hanno partecipato gli affetti più cari di entrambi. Si sono conosciuti nel 2020 quando hanno partecipato al Grande Fratello vip. Clizia Incorvaia, il figlio è diventato la fotocopia del papà Paolo(Fonte @Instagram) velvetmag.itNel corso della convivenza nella casa più spiata d’Italia hanno compreso di essere innamorati e, da quel momento, non si sono più lasciati. sono trascorsi quattro anni dal loro primo incontro, ed oggi, sono l’emblema dell’amore romantico e passionale. Clizia Incorvaia e Paolo: il figlio è diventato uguale al papà Il Grande Fratello Vip, per loro dunque ha segnato una vera e propria svolta. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ildie diCiavarro è cresciuto ed èuguale al suouna delle coppie più amate dello showbiz nostrano.convolati a nozze lo scorso luglio con una cerimonia a cui hanno partecipato gli affetti più cari di entrambi. Siconosciuti nel 2020 quando hanno partecipato al Grande Fratello vip., illadel(Fonte @Instagram) velvetmag.itNel corso della convivenza nella casa più spiata d’Italia hanno compreso di essere innamorati e, da quel momento, non sipiù lasciati.trascorsi quattro anni dal loro primo incontro, ed oggi,l’emblema dell’amore romantico e passionale.: iluguale alIl Grande Fratello Vip, per loro dunque ha segnato una vera e propria svolta. (Velvetmag)

Velvetmag - Clizia Incorvaia il figlio è diventato la fotocopia del papà Paolo | sono identici

