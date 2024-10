Calendario Serie B 2024/2025: date, orari, partite, risultati, classifica (Di domenica 6 ottobre 2024) Tutte le informazioni sul torneo cadetto e il programma giornata per giornata: Calendario Serie B 2024/2025 La Serie B 2024/2025 ha preso forma con il sorteggio del Calendario del campionato, che è stato effettuato mercoledì 10 luglio nella cornice di Piazza Europa, a La Spezia, a partire dalle ore 19.00. Calendario Serie B 2024/2025: ancora (Di domenica 6 ottobre 2024) Tutte le informazioni sul torneo cadetto e il programma giornata per giornata:Laha preso forma con il sorteggio deldel campionato, che è stato effettuato mercoledì 10 luglio nella cornice di Piazza Europa, a La Spezia, a partire dalle ore 19.00.: ancora (Calcionews24)

Quanti infortuni: non solo in Serie A, anche all'estero il calendario "intasato" fa vittime illustri - Ormai è un motivo ricorrente, un`abitudine consolidata. In un calendario colmo di impegni, dove non è concesso a nessuno abbassare il ritmo,... (Calciomercato)

Calendario Serie A calcio: orari partite 4-6 ottobre, tv, streaming, programma DAZN e Sky - Incombe il settimo turno della Serie A di calcio e si torna in campo con il Napoli capolista a quota 13 punti, inseguito dalla Juventus a -1 e da Milan, Inter e Torino a -2. 45 ci sarà il derby veneto tra Hellas Verona e Venezia: gli scaligeri cercheranno di far valere il sostegno del proprio ... (Oasport)

Inter Women, il calendario di Serie A Femminile fino alla 9ª giornata: date e orari - Nella lista viene inserita anche una sfida di Coppa Italia Femminile: quella degli ottavi di finale contro il Parma. 02. 00 (ritorno – 11-12 gennaio 2025) 6ª giornataComo-Inter: andata sabato 12 ottobre 2024, ore 18:00 (ritorno – 18-19 gennaio 2025) 7ª giornataInter-Juventus: andata domenica 20 ... (Inter-news)