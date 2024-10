Brindisi: duro impegno contro la Palmese, ma non si può più sbagliare (Di domenica 6 ottobre 2024) impegno complicato per il Brindisi, che nel pomeriggio di oggi ospiterà la Palmese allo stadio Fanuzzi per il match della quinta giornata del campionato di Serie D, girone H (calcio d'inizio alle ore 15:00). Reduci dal ko contro il Gravina per 2-0, i biancazzurri sono chiamati ad una prova di (Di domenica 6 ottobre 2024)complicato per il, che nel pomeriggio di oggi ospiterà laallo stadio Fanuzzi per il match della quinta giornata del campionato di Serie D, girone H (calcio d'inizio alle ore 15:00). Reduci dal koil Gravina per 2-0, i biancazzurri sono chiamati ad una prova di (Brindisireport)

BRINDISI.Macchia: «Cari sindaci, fermate l’ampliamento della discarica Formica» - La CGIL di Brindisi chiede ai sindaci dei comuni limitrofi di opporsi a un progetto che minaccia l’ambiente e la ...(brindisilibera)

Pezzi di Boeing 787 fabbricati in Puglia non conformi e poco sicuri. A Brindisi chiuse le indagini su 7 persone e due società - Quasi 5mila componenti in titanio e oltre mille in alluminio non conformi, al punto che sul lungo periodo avrebbero potuto “creare danno alla sicurezza ” di aerei Boeing 787 Dreamliner. È il centro de ...(ilfattoquotidiano)

Brindisi, per la raccolta differenziata entrano in campo gli «ispettori» - La raccolta crolla al 35% e il Comune recluta i volontari ambientali per la lotta contro gli incivili che abbandonano la spazzatura: potranno accertare le violazioni ...(lagazzettadelmezzogiorno)