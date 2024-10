Arnaldi-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024 (Di domenica 6 ottobre 2024) Matteo Arnaldi se la vedrà contro Daniil Medvedev nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Il sanremese, beneficiario di un bye al debutto in qualità di ventinovesima testa di serie, nel secondo round ha superato in rimonta il qualificato a stelle e strisce Zachary Svajda. Ora l’asticella si alza nettamente contro il russo, quinta forza del tabellone e trionfatore da queste parti nel 2019. Quest’ultimo è reduce dal successo per nulla scontato ai danni del brasiliano Thiago Seyboth Wild e partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers, forte di un vantaggio nei precedenti che ammonta a 3-0 (6-1 il bilancio dei set). Arnaldi, inoltre, non è nel momento più favorevole della sua stagione ed è in cerca di una vittoria di prestigio che possa dare una svolta al suo finale d’anno. (Di domenica 6 ottobre 2024) Matteose la vedrà contro Daniilnel terzo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Il sanremese, beneficiario di un bye al debutto in qualità di ventinovesima testa di serie, nel secondo round ha superato in rimonta il qualificato a stelle e strisce Zachary Svajda. Ora l’asticella si alza nettamente contro il russo, quinta forza del tabellone e trionfatore da queste parti nel 2019. Quest’ultimo è reduce dal successo per nulla scontato ai danni del brasiliano Thiago Seyboth Wild e partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers, forte di un vantaggio nei precedenti che ammonta a 3-0 (6-1 il bilancio dei set)., inoltre, non è nel momento più favorevole della sua stagione ed è in cerca di una vittoria di prestigio che possa dare una svolta al suo finale d’anno. (Sportface)

Tre partite, tre sconfitte: a Shanghai Arnaldi prova a sfatare il tabù Medvedev - Prima di lui toccherà infatti a Matteo Arnaldi, che aprirà le danze contro il più quotato Daniil Medvedev. I precedenti non sorridono al tennista azzurro, sconfitto lo scorso anno sul veloce sia a Dubai che a Toronto. Il limite di Matteo è proprio il suo tennis, piuttosto simile a quello di ... (Sportface)

Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Daniil Medvedev, ATP Shanghai Masters 06-10-2024 - A Montreal Matteo Arnaldi ha dimostrato di poter fare abbastanza bene anche sul cemento anche se non ha potuto opporsi a uno come Rublev, ottimo giocatore ma certo non come Daniil Medvedev, che su campi simili ha vinto uno Slam, gli US Open nel 2021, e giocato tre finali agli Australian Open tra ... (Infobetting)

Arnaldi-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024 - PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Arnaldi e Medvedev scenderanno in campo domenica 6 ottobre ad orario ancora da definire. Qui a Shanghai non sarà facile, dato che dopo aver battuto in rimonta lo statunitense Svajda proveniente dalle qualificazioni dovrà ora vedersela contro la testa ... (Sportface)