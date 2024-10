Acerbi in Inter-Torino si trova a fare il Bastoni (Di domenica 6 ottobre 2024) Acerbi in Inter-Torino si è trovato a fare il Bastoni. Per sviluppare al meglio il possesso e trovare spunti contro l’arroccata difesa avversaria il centrale ha ampliato il suo ruolo consueto. PARTITA DI POSSESSO – Inter-Torino è diventata presto una partita dalle dinamiche particolari. I granata già dal primo minuto avevano abdicato alle loro abituali idee di calcio per puntare a intasare ogni spazio con un blocco basso e compatto. Tattica che si è ovviamente estremizzata una volta finiti in inferiorità numerica. Per questo gli uomini di Inzaghi hanno numeri quasi incredibili su baricentro e possesso. Numeri che coinvolgono in modo non consueto anche Francesco Acerbi. COME Bastoni – Il centrale dell’Inter è abituato ad occuparsi del possesso nel calcio di Inzaghi. Ma col Torino ha fatto qualcosa di più. (Di domenica 6 ottobre 2024)insi èto ail. Per sviluppare al meglio il possesso ere spunti contro l’arroccata difesa avversaria il centrale ha ampliato il suo ruolo consueto. PARTITA DI POSSESSO –è diventata presto una partita dalle dinamiche particolari. I granata già dal primo minuto avevano abdicato alle loro abituali idee di calcio per puntare a intasare ogni spazio con un blocco basso e compatto. Tattica che si è ovviamente estremizzata una volta finiti in inferiorità numerica. Per questo gli uomini di Inzaghi hanno numeri quasi incredibili su baricentro e possesso. Numeri che coinvolgono in modo non consueto anche Francesco. COME– Il centrale dell’è abituato ad occuparsi del possesso nel calcio di Inzaghi. Ma colha fatto qualcosa di più. (Inter-news)

